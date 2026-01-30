La Serie A Tim torna in campo per la 23esima giornata di campionato. Il primo match in lista è quello dell’Olimpico tra Lazio-Genoa. La gara si giocherà oggi, venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45. La partita verrà arbitrata da Zufferli.

Lazio-Genoa, probabili formazioni

La Lazio arriva da due risultati disastrosi: il ko contro il Como in casa e il pareggio a reti vuote in trasferta a Lecce. La formazione di Maurizio Sarri cerca una continuità che non riesce ad avere, ma che proverà a ritrovare oggi contro il Genoa. I capitolini cercano la zona coppe, al momento sono al nono posto con 29 punti.

Il Genoa arriva da una lunga serie di risultati positivi; nell’ultima di campionato ha battuto il Bologna. La formazione ligure è al 13esimo posto con 23 punti ottenuti fino ad oggi, la strada verso la salvezza non è ripida.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Patric, Rovella, Gigot

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Malinosvkyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

Squalificati: nessuno:

Indisponibili: Baldanzi, Siegrist, Gronbaek.

Dove vedere Lazio-Genoa

La partita fra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.