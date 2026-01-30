Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Gennaio 30, 2026
Home Serie A Lazio-Genoa: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Lazio-Genoa: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
-
109
serie a enilive 2025 2026: lazio vs napoli
MATTIA ZACCAGNI RAMMARICATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Serie A Tim torna in campo per la 23esima giornata di campionato. Il primo match in lista è quello dell’Olimpico tra Lazio-Genoa. La gara si giocherà oggi, venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45. La partita verrà arbitrata da Zufferli.

Lazio-Genoa, probabili formazioni

La Lazio arriva da due risultati disastrosi: il ko contro il Como in casa e il pareggio a reti vuote in trasferta a Lecce. La formazione di Maurizio Sarri cerca una continuità che non riesce ad avere, ma che proverà a ritrovare oggi contro il Genoa. I capitolini cercano la zona coppe, al momento sono al nono posto con 29 punti.

Il Genoa arriva da una lunga serie di risultati positivi; nell’ultima di campionato ha battuto il Bologna. La formazione ligure è al 13esimo posto con 23 punti ottenuti fino ad oggi, la strada verso la salvezza non è ripida.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Patric, Rovella, Gigot

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Malinosvkyi; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
Squalificati: nessuno:
Indisponibili: Baldanzi, Siegrist, Gronbaek.

Dove vedere Lazio-Genoa

La partita fra Lazio e Genoa sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire l’incontro collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598