La Serie A Tim torna in campo per la 23esima giornata di campionato. Il primo match in lista è quello dell’Olimpico tra Lazio-Genoa. La gara si giocherà oggi, venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45. La partita verrà arbitrata da Zufferli.
Lazio-Genoa, probabili formazioni
La Lazio arriva da due risultati disastrosi: il ko contro il Como in casa e il pareggio a reti vuote in trasferta a Lecce. La formazione di Maurizio Sarri cerca una continuità che non riesce ad avere, ma che proverà a ritrovare oggi contro il Genoa. I capitolini cercano la zona coppe, al momento sono al nono posto con 29 punti.
Il Genoa arriva da una lunga serie di risultati positivi; nell’ultima di campionato ha battuto il Bologna. La formazione ligure è al 13esimo posto con 23 punti ottenuti fino ad oggi, la strada verso la salvezza non è ripida.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri.
Squalificati: nessuno.
Indisponibili: Patric, Rovella, Gigot
Squalificati: nessuno:
Indisponibili: Baldanzi, Siegrist, Gronbaek.