In programma la prima gara degli ottavi di Coppa Italia. La Lazio ospita il Genoa all’Olimpico di Roma, martedì alle 20.45. La formazione biancoceleste, all’esordio nella competizione e reduce dalla vittoria in campionato contro il Cagliari, proverà a ripetersi in coppa. Di fronte si troverà i liguri, che hanno superato i sedicesimi sconfiggendo la Reggiana per 2-1 ai supplementari, grazie alla rete di Guðmundsson al minuti numero 99. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Canale 5; in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Sepe; Luca Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj; Vecino, Cataldi, Basic; Kamada, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Matturro, Vogliacco; Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti; Ekuban, Puscas. All. Gilardino.