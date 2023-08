Lazio-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Lazio a caccia della prima vittoria

Seconda giornata di campionato: la Lazio sfida il Genoa all’Olimpico, questa sera 20.45. Partenze negative per entrambi: i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita nella prima giornata contro il Lecce, i rossoblù sono reduci dal brutto 1-4 subito contro la Fiorentina. Il match sarà visibile su DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: