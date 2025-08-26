La Lazio non avrà spazio nel proprio progetto per Samuel Gigot. Il difensore, arrivato soltanto un anno fa dal Marsiglia, è vicino a salutare Formello.

Lazio, addio a Gigot

Il francese classe 1993 è destinato a lasciare Formello negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato. Per lui la scorsa stagione è stata positiva durante l’era di Baroni, ma attualmente non rientra nei piani tecnici di Maurizio Sarri, tant’è che il centrale non è stato inserito nella lista per la Serie A, ma per una scelta tecnica precisa.

Al momento sul difensore si stanno muovendo diversi club e nell’ultima settimana l’idea della Lazio è quella di cedere il francese al miglior acquirente. Tra i vari club ci sono alcuni del Medio Oriente, come Dubai e Qatar. Non solo Arabia, sul francese c’è anche l’attenzione da una squadra greca. Il difensore è stato messo nel mirino perché a queste opzioni si è aggiunta anche la candidatura del PAOK Salonicco, che lo considera un rinforzo ideale per alzare il livello del reparto difensivo. La Lazio, dal canto suo, ha fissato una valutazione di circa 4 milioni di euro per il cartellino, cifra sicuramente non insormontabile per il mercato ellenico.