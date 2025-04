La Lazio è già a lavoro sul mercato che verrà. Numerose le trattative in bilico della società di Formello. Non solo idee sui giocatori in arrivo, ma ci sono anche le offerte per i giocatori biancocelesti, primo su tutti c’è Mario Gila.

Lazio, Gila nel mirino delle big

Lo spagnolo della biancoceleste è seguito da tanti club, tra questi anche qualche squadra italiana. Gila è seguito da vicino dall’Inter e dalla Juventus. Non solo club italiani, anche altri grandi società ma anche dal Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain, che ha già provato un primo affondo. Importante tenere a mente che i blancos detengono il 50% della futura rivendita.

Anche il Tottenham sarebbe interessato alle prestazioni di Mario Gila. La Lazio starebbe pensando a lasciare partire lo spagnolo per una cifra intorno ai 45 milioni di Euro. Ricordiamo che il Real Madrid conserva il 50% dei diritti della prossima cessione. Ad oggi Gila guadagna circa 500mila euro netti, piazzandosi negli ultimi posti di onerosità della rosa biancoceleste, quindi, nonostante il suo contratto attuale andrà in scadenza nel 2027, c’è la volontà da parte della società di premiare la crescita e il rendimento del calciatore. Ulteriori dialoghi tra giocatore e club avverranno nelle prossime settimane, probabilmente a fine stagione, con la Lazio che preferirebbe tenersi il suo gioiellino, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile che possa anche ammortizzare la percentuale di rivendita da corrispondere al Real Madrid.