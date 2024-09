Lazio, Gila pronto al rientro in campo | C’é anche Gigot per la sfida contro il Verona

Buone notizie per Baroni: Mario Gila tornerà in campo contro il Verona. A disposizione anche il nuovo acquisto Gigot.

Buone notizie per Baroni durante la sosta. Mario Gila ha infatti recuperato pienamente dopo aver saltato le prime partite di campionato per un problema fisico riportato durante la preparazione. L’anno scorso Gila si è imposto nella difesa biancoceleste e quest’anno Baroni vuole puntarci forte. Gila era tornato a disposizione già per la partita col Milan, ma l’allenatore biancoceleste ha preferito non rischiarlo.

Gila torna, Gigot arriva | Gerarchie difensive da rivedere per Baroni

Oltre a Gila, a partire dalla prossima giornata di campionato tornerà a disposizione per la Lazio anche Luca Pellegrini e sarà a disposizione anche il nuovo acquisto Gigot. Gerarchie difensive tutte da decidere dunque per Marco Baroni, che potrà contare su un quartetto di difensori di qualità.