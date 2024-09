Lazio, Gila torna in gruppo: ora la società pensa a blindarlo

In questa sosta la Lazio dovrà lavorare molto in difesa. Secondo “Il Corriere dello Sport”, oltre al nuovo arrivo Gigot, mister Baroni potrà ora contare su un giocatore in più. Si tratta di Mario Gila, che è rientrato in squadra dopo aver superato un infortunio che lo ha tenuto ai box.

Lazio, pronto il rinnovo di Gila

Lo spagnolo è pronto a tornare e riprendersi il posto conquistato lo scorso anno con una crescita impressionante. Inoltre, la dirigenza biancoceleste si sta preparando a blindarlo. L’interesse estivo del Real Madrid, infatti, non ha smosso il club, che lo considera incedibile e al centro del progetto. Adesso sarà tutto nero su bianco con l’incontro con l’agente del giocatore per discutere del prolungamento del contratto. In effetti, Gila è una dei calciatori meno pagati della squadra, però, ben presto il classe 2000 otterrà il riconoscimento che si merita.