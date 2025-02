Oggi la Lazio conoscerà l’esito sull’infortunio di Castellanos subito durante il match con il Napoli. Si spera sia fuori il meno possibile. Secondo una prima stima dell’infortunio dovrebbe trattarsi di uno stiramento all’adduttore sinistro, con tempi di recupero di almeno 20-30 giorni.

Lazio, le alternative di Baroni per il tour de force dei biancocelesti

Il rischio di perderlo per qualche settimana è concreto, l’attaccante argentino potrebbe restare fuori fino alla prossima sosta di campionato. Una vera e propria tegola per Baroni, anche perché nelle prossime settimane la Lazio dovrà giocare diverse gare importanti, quattro sfide decisive in campionato (Venezia, Milan e Bologna fuori casa, Udinese all’Olimpico) dai quarti di Coppa Italia con l’Inter a San Siro e dagli ottavi di Europa League.

Le opzioni per sostituire Castellanos sono varie: può essere sostituito da Noslin (con Dia alle sue spalle) oppure con lo stesso Dia in versione prima punta (in questo caso dietro di lui ci sarebbe Pedro). Sono le soluzioni più probabili perché Noslin e Dia sono gli altri due centravanti presenti in organico. Anche Pedro potrebbe essere la prima punta. Il fiuto del gol non gli manca. E la grande esperienza lo aiuterebbe a svolgere al meglio un ruolo che ha ricoperto poche volte in carriera. Da trequartista potrebbe essere schierato Dia, ma può essere utilizzato pure uno tra Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru.