Lazio, i biancocelesti rischiano un nuovo blocco di mercato?

Futuro incerto per la Lazio. Come riporta Il Messaggero, la dirigenza biancoceleste potrà operare a saldo zero nelle prossima sessione di mercato grazie alle cessione di Tchaouna e Casale. Ma ciò che preoccupa seriamente il club capitolino riguarda il mercato estivo.

Lazio, servono cessioni

A quanto pare, la Lazio rischia di non poter nuovamente partecipare al mercato estivo se nel trimestre che va tra gennaio e marzo la dirigenza sforasse di nuovo il rapporto tra spese e ricavi, che potrebbe essere il 70 o l’80%, sarà la Lega a deciderlo. Per evitare questo pericolo, servono entrate e quindi probabilmente altre cessioni. Per questo il prossimo gennaio potrebbe essere un mese di addii per i biancolesti.