La Lazio ha perso Maurizio Sarri a stagione in corso, in seguito alle sue dimissioni, ma l’addio era nell’aria e si sarebbe consumato a fine campionato. La società pensa al futuro e tra le idee per la panchina spunta Rino Gattuso.

Lazio, Gattuso in pole per la panchina

La panchina al momento è stata affidata al vice Martusciello, che dovrebbe traghettare la squadra a fine stagione, anche non sono esclusi colpi di scena da qui a fine campionato. Dipenderà dai risultati, il tecnico ischitano potrebbe sorprendere. La società biancoceleste per il futuro inizia a pensare a chi potrebbe affidare il suo team e spunta l’idea di Gennaro Gattuso. L’ex giocatore del Milan si piazza in pole. Il profilo dell’ex allenatore di Napoli e Marsiglia è da tenere in considerazione per Lotito, che nella prossima stagione vuole ripartire da capo.

Obiettivi e novità non solo per la panchina, a Roma pensano anche a rinforzare la rosa. Il presidente Lotito si sta già muovendo anche in chiave mercato. Il principale profilo in obiettivo è Nicolò Zaniolo che a fine anno tornerà al Galatasaray dopo l’esperienza all’Aston Villa. Il numero uno del club ha individuato in Zaniolo il profilo ideale per rinforzare la Lazio in vista della prossima stagione.