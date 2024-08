Lazio, il preferito è Folorunsho | Contatti con l’entourage

La Lazio ha scelto di puntare su Michael Folorunsho dopo che qualche anno fa lo aveva mandato altrove dalle giovanili. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il classe ’98 vorrebbe tornare a Formello e martedì c’era stato un incontro tra il suo agente, Mario Giuffredi, e la società biancoceleste per capire la fattibilità dell’operazione.

Lazio-Folorunsho, le richieste di ADL

Per cederlo il Napoli, però, chiede 12 milioni di euro ma Lotito sta spingendo per il prestito biennale con obbligo di riscatto. Tra la fine di questo weekend e l’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per la trattativa che porterebbe l’ex Verona alla corte di Baroni.