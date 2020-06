Lazio, il PSG prepara un’offerta per Milinkovic

Il club parigino è pronto a offrire una cifra vicina ai 60 milioni

Come riportato dalla testata francese, Le10sports, il club di Parigi è pronto ad intavolare una trattativa di mercato per portare sotto l’ombra della Tour Eiffel il centrocampista della Lazio, Milinkovic Savic. Nello specifico il PSG è pronto ad offrire circa 60 milioni di euro, una cifra che non coincide con le pretese del presidente biancoceleste, Claudio Lotito. La richiesta della Lazio non cambia: per poter pensare ad un addio del classe’95 serve un’offerta che si avvicini molto a 100 milioni.