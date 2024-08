Lazio, il punto sugli esuberi: tutte le novità

La Lazio continua a lavorare sul mercato in entrata e in uscita. Sul fronte cessioni, dopo il trasferimento di Cancellieri al Parma e Ruggieri alla Salernitana, ci sarebbero altri elementi disponibili alla vendita: Fares, Akpa Akpro, Andrè Anderson e Basic.

Lazio, Fares in uscita: i dettagli

Secondo il “Corriere dello Sport”, Fares avrebbe accettato l’offerta dei greci del Panserraikos. Il terzino ha il contratto con la Lazio in scadenza nel 2026 e si trasferirà in Grecia in prestito secco senza diritto di riscatto. Akpa Akpro ha diversi estimatori in Serie A, come Empoli e Verona, e il suo futuro sarà presto chiaro. Per Basic è tutto in stand-by. Mentre, su Andrè Anderson ci sarebbe l’interesse della Salernitana.