Calciomercato Lazio, Fares attacca Sarri: “Mi aveva detto che non sarei stato titolare…”

L’ormai ex giocatore della Lazio, Mohamed Fares, è passato di recente al Brescia, in prestito. Il neo centrocampista biancoblù è tornato a parlare a 360 gradi dei momenti che l’hanno segnato, partendo dall’infortunio arrivando alla parentesi Lazio.

Calciomercato Lazio, le parole di Mohamed Fares

“Alla Lazio c’è tanta pressione, anche perché si giocano più partite. Poi ci sono le radio romane che sono molto influenti. Questa estate ho fatto bene, ma poi ho deciso che volevo giocare di più, ho bisogno di sentirmi importante, alla Lazio avevo paura di giocare poco. Sarri mi aveva detto che non sarei stato un titolare fisso e ho preferito andare via. L’impatto a Brescia è stato bello, possiamo raggiungere quello che vogliamo. La lunga assenza dai campi un po’ ti condiziona, ma ti fa diventare più forte per allenarci sempre meglio. I brutti pensieri mi sono arrivati la seconda volta che mi sono rotto il crociato, era normale, ma ho la fortuna di fare uno sport bellissimo, non si può mollare. I primi mesi dopo quel nuovo infortunio sono stati durissimi”.