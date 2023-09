Lazio, è arrivato il momento di rinnovare l’esterno: ecco le cifre

Le prossime settimane in casa Lazio saranno inevitabilmente dedicate alla questione legata al rinnovo di Felipe Anderson. L’esterno offensivo sta dimostrando tutto il suo valore tecnico in questo inizio di campionato, fornendo assist cruciali e gol importantissimi. Ora in casa biancoceleste si tratta il rinnovo del brasiliano.

Lazio, i dettagli del rinnovo

Come riferito da Tuttosport, per il brasiliano, in scadenza nel 2024, si pensa di estendere l’accordo fino al 2027 con stipendio da 3 milioni di euro netti. Uno ingaggio da senatore che lo rende uno dei pilastri della rosa di Maurizio Sarri.