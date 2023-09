Lazio, 8 giocatori impegnati con le nazionali: Sarri chiama la Primavera

Altro allenamento a ranghi ridotti per Sarri che sarà così fino a metà della prossima settimana, quando rientreranno gli 8 nazionali (Provedel, Casale, Romagnoli, Zaccagni, Immobile, Kamada, Hysaj e Marusic). Si comincerà a preparare la trasferta con la Juventus e Sarri sà che potrebbero essere altri 3 punti, che farebbe della Lazio un importante candidata al quarto posto.

Lazio, Sarri continua gli allenamenti

Ogni seduta, al di là delle gerarchie, diventa preziosa per sincronizzare i movimenti di squadra. Tra gli assenti di nuovo Vecino e Pedro, potrebbero rimanere a riposo per l’intera settimana. Oggi in campo non si è visto nemmeno Pellegrini. Per domani è prevista una doppia seduta (alle 11 e alle 17). Venerdì mattina l’ultima sgambata prima del weekend di riposo.