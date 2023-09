Calciomercato Lazio, Sarri blocca la cessione di Vecino | Le ultime

Matias Vecino, nella passata sessione di mercato, avrebbe potuto lasciare la Lazio. La destinazione era il Galatasaray, ma come riporta Laziosiamonoi.it, un “No” ha interrotto la cessione.

Calciomercato Lazio, Vecino bloccato da Sarri

La Lazio, dopo un mercato ricco di acquisti, avrebbe tentato di piazzare Vecino al Galatasaray per monetizzare e sfoltire la lunga lista del centrocampo. A far si che tale accordo saltasse ci ha pensato mister Sarri, pronto a tenersi stretto il suo pupillo. A confermare il tutto le parole di Erden Timur, vicepresidente del club turco:” “Vecino? Lo seguiamo da due anni, c’era un accordo con lui e con la Lazio. Alle 23.30 Sarri non ha approvato la cessione, si è anche arrabbiato…”.