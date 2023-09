Juventus, si ferma l’esterno bianconero: in dubbio la sua presenza contro la Lazio

Problemi in vista per mister Spalletti, ma ancor di più per Max Allegri. Oggi in allenamento di è fermato Federico Chiesa. Alla vigilia del match contro la Macedonia del Nord, l’attaccante della Juventus ha avuto un risentimento muscolare che rovina così l’esordio di Spalletti sulla panchina azzurra.

Juventus, si attendono gli esami strumentali per Chiesa

Una situazione che verrà valutata nelle prossime ore, in base anche al risultato degli esami strumentali. Una circostanza difficile anche per Max Allegri che si vedrà costretto a preparare un piano b per il match contro la Lazio.