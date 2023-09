Juventus, buone notizie dall’infermeria: due giocatori corrono verso la Lazio

Per molti allenatori la pausa delle Nazionali risulta deleteria per la forma dei propri giocatori mettendoli a rischio infortuni, per altri invece è tempo utile per recuperare qualche infortunato. Questo è il caso della Juventus, che vede recuperare due giocatori in vista del big match contro la Lazio, alla ripresa.

Juventus, Gatti e Pogba verso il recupero

Sia Gatti che Pogba hanno alte possibilità di essere presenti contro la Lazio si Maurizio Sarri. Il difensore dovrebbe aver recuperato da quel fastidio alla coscia che lo perseguita da un po, mentre per Pogba è stato solo leggero affaticamento muscolare. Entrambi i calciatori hanno la Lazio nel mirino.