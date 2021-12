Lazio, Immobile salta la rifinitura: le sua condizioni in vista del Genoa

Immobile in dubbio per una gastroenterite

Domani la valutazione decisiva

La Lazio scalda i motori in vista dell’anticipo che aprirà la penultima giornata di serie A del 2021. La squadra di Sarri ha intenzione di lasciarsi alle spalle con una vittoria la brutta sconfitta subita al Mapei Stadium per mano del Sassuolo per continuare a inseguire il quarto posto. Nella seduta di rifinitura di oggi, però, un problema fisico ha colpito uno degli attaccanti di Maurizio Sarri.

Ciro Immobile non ha preso parte all’ultimo allenamento prima della gara contro il Genoa a causa di una gastroenterite che lo ha messo fuori causa. Il suo impiego nella partita di domani è chiaramente in dubbio, anche se non è escluso che possa comunque stringere i denti e giocare. Domani verrà valutato e tutti i dubbi verranno sciolti. Non dovesse farcela, pronto Pedro ad agire da falso nove.