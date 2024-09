Lazio, infortunio Castellanos: ecco quando rientrerà in campo

Dopo un inizio di stagione strepitoso, Taty Castellanos è stato costretto a fermarsi per infortunio, “edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra”, si legge nel comunicato stampa del club al termine dei test effettuati a Villa Mafalda.

Lazio, le condizioni di Castellanos

Secondo “Lalaziosiamonoi.it”, l’obiettivo di Taty è quello di tornare a disposizione contro la Dinamo Kiev in Europa League. Sicuramente sarà tra i convocati, ma spetterà a Baroni la scelta di utilizzarlo dal primo minuto oppure a gara in corso. Sarà più probabile che Taty partirà da titolare contro il Torino, terza trasferta della Lazio in una settimana. Se il suo programma di riabilitazione andrà bene allora potrà tornare a guidare l’attacco, se invece l’argentino dovesse assentarsi per un periodo più lungo, Baroni avrà ancora qualche carta da giocare tra cui Pedro e Noslin.