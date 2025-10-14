Brutta tegola per Maurizio Sarri e tutta la Lazio. L’infortunio di Castellanos è più brutto del previsto, per lui uno stop lungo. Non è sicuramente quello di cui aveva bisogno la Lazio in questo momento delicato, ma bisognerà fare gli straordinari per continuare a dare il massimo.

Lazio, Castellanos out almeno 6 settimane

Marizio Sarri e tutta la squadra dovranno stringere i denti per circa un mese e mezzo, tempo necessario a Castellanos per recuperare dall’infortunio. Sarebbero questi, secondo le prime indiscrezioni, i tempi dell’ennesimo infortunio che Sarri dovrà gestire in questa sua seconda esperienza alla Lazio.

Castellanos si è fermato lo scorso venerdì a Formello, dov’è rimasto in quanto non convocato dall’Argentina. Ed è un problema fisico non banale. L’attaccante è stato costretto a fermarsi anzitempo durante l’allenamento pomeridiano andato in scena venerdì agli ordini di Maurizio Sarri, e comprendente i giocatori non chiamati dalle proprie nazionali o non infortunati. Il giocatore ha subito una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra