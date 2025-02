Nella giornata di ieri la Lazio ha diramato un comunicato per le condizioni di Hysaj dopo l’infortunio. La società ha dichiatato: “Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Cagliari. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso”.

Lazio, il terzino albanese out almeno per un mese

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero. La Lazio spera in un recupero breve e di riavere in campo l’ex Napoli entro un mese. Infortuni del genere necessitano di 45/50 giorni per risolversi.

Se il recupero non dovesse avere ostacoli, il terzino albanese dovrebbe essere pronto a tornare in campo per la doppia sfida degli ottavi di finale di Europa League a metà marzo a fine mese nel match di Serie A contro il Bologna. Il programma di recupero per 31enne è appena iniziato solo nelle prossime settimane si potrà avere un quadro migliore sulla guarigione ed i tempi di recupero più chiari.