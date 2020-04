Lazio infortunio Lulic: rientro a Roma a metà maggio

Per ora Senad Lulic resta in Svizzera. D’accordo con la Lazio il giocatore bosniaco ha deciso di continuare la riabilitazione nei pressi di Berna, dove vive la famiglia. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport. Lulic è in Svizzera da due mesi. Nel paese dei cantoni il capitano biancoceleste si è sottoposto al secondo intervento di pulizia della caviglia infortunata. L’uomo delle coppe del Presidente Lotito si era recato in Svizzera per l’operazione prima che scattasse l’emergenza coronavirus e da lì non si è più mosso. La riabilitazione poteva essere svolta solo in loco.

Lazio infortunio Lulic: i tempi di recupero

La Società visto il recupero lento ma progressivo aveva pensato di farlo tornare a Roma dove svolgere la parte finale della riabilitazione per poi ricominciare gradualmente

ad allenarsi. “I tempi di recupero, sostiene però il quotidiano sportivo di Milano, restano lunghi. Lulic così ha deciso, d’accordo con la Società, di restare in Svizzera. A questo punto un rientro nella Capitale è previsto per la seconda metà di maggio ammesso che la stagione a giugno possa ripartire. Le possibilità che il bosniaco torni subito in campo non sono comunque elevate la cosa più importante in questo momento è superare definitivamente l’infortunio alla caviglia.