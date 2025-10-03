Giornata importante in casa biancoceleste, soprattutto perché + un giorno chiave per il futuro di Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio si trova davanti ad un bivio. Purtroppo la pubalgia dà fastidio al giocatore che adesso dovrà decidere cosa fare.

Lazio, Rovella dovrà prendere una decisione per la pubalgia

Nicolò Rovella si sta occupando della pubalgia che lo tiene lontano dal campo, ma anche continuamente dolorante. Inizialmente ha scelto di sottoporsi alla terapia conservativa. La scelta per curare la pubalgia, purtroppo, non sta dando i frutti sperati e ora l’ipotesi è quella dell’intervento chirurgico si fa sempre più concreta. Oggi, dopo un nuovo consulto medico, arriverà la decisione definitiva.

Rovella ha seguito dodici giorni di terapie specifiche, nonostante questo non si sono riscontrati miglioramenti significativi. Un ostacolo per il giocatore, ma anche per lo staff medico che adesso sta valutando e offrendo al giocatore delle alternativa. Fino ad oggi tutti erano restii all’intervento chirurgico, ma oggi probabilmente è la scelta migliore, anche perché continuare con un percorso che non dà risultati significherebbe solo prolungare un’agonia che tiene il giocatore lontano dal campo e priva Sarri del suo regista titolare. Nelle prossime ore si potrà sapere quale sarà la sua decisione.