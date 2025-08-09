La Lazio di Maurizio Sarri continua a lavorare duramente in vista dell’avvio della prossima stagione. Intanto i biancocelesti si preparano anche all’amichevole contro il Burnley di domani pomeriggio. Il club di Formello questa mattina ha svolto l’ultimo allenamento prima della partenza per l’Inghilterra, fissata per le prossime ore, ma preoccupano anche le condizioni di Vecino, infortunatosi.

Lazio, infortunio Vecino: le condizioni del giocatore

Maurizio Sarri deve fare i conti con il primo imprevisto durante la preparazione estiva. L’infortunio che Sarri dovrà gestire alla meglio, rischia di rovinare i piani del Comandante. L’infortunio rimediato da Vecino che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra, vedrà il giocatore fuori dal campo per un po’ di giorni.

Il centrocampista della Lazio, a causa dell’affaticamento subito non potrà essere a disposizione per la sfida amichevole contro gli inglesi. Le sue condizioni verranno nuovamente valutate nei prossimi giorni: la speranza è che non abbia riportato lesioni gravi di alcun tipo. Tanta cautela con lui, già bloccato 3 mesi dagli infortuni nella scorsa stagione. L’uruguaiano verrà monitorato costantemente, passo passo, senza forzare o affrettare i tempi. Non è l’unico che per l’amichevole di domani resterà a Roma, in capitale resteranno anche Patric, Isaksen, Gigot e Belahyane.