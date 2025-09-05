La Lazio è stata l’unico club italiano a non aver ingaggiato nessun nuovo giocatore. La società di Formello è stata impossibilitata a fare passi di mercato. Il presidente Lotito prova a recuperare il mercato mancato e potrebbe farlo chiudendo con Insigne.

Lazio, possibilità per Insigne di vestire la maglia dei biancocelesti

Claudio Lotito ha già avviato la trattativa incontrando il manager dell’attaccante, D’Amico, a Cortina. Intanto Lorenzo Insigne aveva già parlato con Maurizio Sarri, i due avevano già intensa dai tempi del Napoli. La Lazio ha messo già a posto tutti i suoi problemi, resta solo da risolvere l’indicatore di costo del lavoro allargato. Per il momento la Lazio può acquistare cedendo alle stesse cifre (valore del cartellino e ingaggio).

Purtroppo la società non è riuscita a piazzare gli esuberi, altrimenti avrebbe avuto modo di portare qualche novità di mercato. La Lazio attende la possibilità di far partire qualche giocatore ed inserire Insigne, lo stesso attende la Lazio. Sul giocatore al momento c’è l’interesse del Parma, ma il giocatore napoletano ha desiderio di andare alla Lazio. La fattibilità dell’operazione, oltre che ai problemi della società, è legata anche all’ingaggio del giocatore. Insigne arriverebbe a parametro zero, potrebbe legarsi fino a giugno con opzione 2026. Se la trattativa va, si sta discutendo in queste ore, Lorenzo dovrebbe essere disposto ad aspettare gennaio, magari iniziando ad allenarsi a Formello fino ad allora.