Dopo i risultati di Juventus e Milan, questa sera alle 23 si saprà tanto per quanto riguarda la formazione di Inzaghi, che però ha bisogno di una vittoria per andare a +4 sulla Juventus. Tanti i cambi per Sarri e Inzaghi, da Gila e Guendouzi fino ad arrivare a Bisseck e al ritorno di Darmian.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel – Lazzari, Gila, Casale, Marusic – Guendouzi, Vecino, Luis Alberto – F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.