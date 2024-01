Lazio, interesse per Rowe del Norwich | Lotito valuta il colpo

Nelle ultime ore di calciomercato, la Lazio potrebbe chiudere un colpo in attacco. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi, ci sarebbe il profilo di Jonathan Rowe, talento di proprietà del Norwich in Inghilterra che al momento starebbe intrigando il presidente Lotito.

Lazio, l’attaccante potrebbe arrivare dall’Inghilterra

La Lazio si sarebbe messa al lavoro per provare a portare l’attaccante in Italia. Rowe ha messo a segno 13 gol e 4 assist nelle 31 partite giocate, ed è valutato circa 10 milioni di euro. Per il club biancoceleste sarebbe il profilo ideale per il 4-3-3 di Sarri e in queste ore si potrebbe cercare di accelerare.