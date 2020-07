Lazio, Inzaghi con gli uomini contati contro la Juventus

Inzaghi dovrà fare a meno anche di Luis Alberto: le possibili mosse anti Juventus

La Lazio in vista della sfida di domani sera contro la Juventus all’Allianz Stadium dovrà fare a meno di: Leiva, Lulic, Radu, Correa, Marusic, Patric, Jony e Luis Alberto. Assenze pesantissime per i biancocelesti che dovranno a questo punto, per forza di cose, far affidamento alle seconde linee. A difendere i pali ci sarà Strakosha, nel pachetto di difesa spazio a Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Sugli esterni: a destra Lazzari, mentre a sinistra ballottaggio tra Djavan Anderson e Lukaku, in mezzo Parolo, Milinkovic e Cataldi. In attacco scelte obbligate con Immobile e Caicedo.

Probabile Formazione Lazio

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Armini, J. Silva, A. Anderson, Falbo, Lukaku, Adekanye, Moro. All.: Inzaghi.