Lazio-Juventus, numeri e statistiche | Le probabili formazioni

Tudor e Allegri preparano la grande sfida, all’Olimpico in campo Lazio e Juventus. I biancocelesti del neo allenatore Tudor ospitano i bianconeri di Massimiliano Allegri, una sfida che si ripeterà in Coppa Italia, una gara che vale doppio. Lazio a caccia di punti per l’Europa, Juve alla rincorsa di un posto Champions. Una sfida con tre punti pesanti in palio, parola al campo.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Lazzari, Cataldi, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

Lazio-Juventus, numeri e statistiche

Precedenti totali: 191 (47 vittorie Lazio, 44 pareggi, 100 vittorie Juventus)

Ultima vittoria Lazio: 2-1 (08.04.2023)

Ultima vittoria Juventus: 3-1 (16.09.2023)

Ultimo pareggio: 2-2 (16.05.2022)

Gol totali Lazio: 213

Gol totali Juventus: 335

Vittorie con più gol realizzati in casa: 4-0 Lazio (1939) – 0-4 Juventus (1948)”.