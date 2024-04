Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

In palio un posto in finale di Coppa Italia e l'iscrizione alla prossima Supercoppa italiana

La prima finalista della Coppa Italia verrà decretata della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. I biancocelesti proveranno a rimontare il 2-0 dell’andata ma l’impresa sarà tutt’altro che semplice visto che raramente la Vecchia Signora ha perso con almeno due reti di scarto in questa stagione. I bianconeri, inoltre, se dovessero battere la Lazio diventerebbero la seconda squadra dopo l’Inter (103) ad aver battuto per almeno 100 volte i biancocelesti tra tutte le competizioni. Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Mediaset Infinity martedì 23 aprile alle ore 21.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Cataldi, Guendouzi, Marusic; F. Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri