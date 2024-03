Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti cercano una vittoria per la caccia all'Europa mentre Allegri sta lavorando sulla testa dei giocatori per ricompattare il gruppo

La Lazio ospita una Juventus in crisi di risultati che ha bisogno fin da subito di invertire la rotta per non complicare un qualcosa che sembrava già acquisito. Sarà la prima di Tudor all’Olimpico da allenatore biancoceleste e l’attesa resta tanta per capire se riuscirà a dare una scossa all’ambiente. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 30 marzo alle ore 18.

Probabili formazioni Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Guendouzi, Luis Alberto, Felipe Anderson; Zaccagni, Isaksen; Immobile. All. Tudor

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean. All. Allegri