Durante un’intervista ad AS il calciatore senegalese ha risposto ad una serie di domande sul suo futuro. Keita Balde in particolare si è soffermato su un’eventuale ritorno alla Lazio, squadra in cui ha giocato prima nella formazione primavera e successivamente in prima squadra.

Queste le parole dell’attaccante del Monaco

“Ho trascorso otto anni là, non potrei mai chiudere la porta. Inzaghi è un allenatore con cui mi sono trovato bene, anche con Petkovic e oggi con Moreno al Monaco. Potrei tornare alla Lazio, del domani non si può mai sapere”

Keita e la Lazio

Keita Balde è arrivato alla Lazio nel 2011 dalle giovanili del Barcellona ma dovette aspettare un anno per scendere in campo con la primavera di Bollini, poiché era sprovvisto del passaporto comunitario. Nella stagione 2012-13, una volta acquisito il passaporto spagnolo(nazione in cui è cresciuto) è stato protagonista della vittoria dello Scudetto primavera da parte della Lazio. La stagione seguente è stata quella dell’approdo in prima squadra con Stefano Pioli in panchina. Nell’estate 2017 il calciatore passò ai francesi del Monaco per 30 milioni di euro. Con la Lazio ha disputato 137 presenze impreziosite da 31 goal.