Lazio Klose : nuova vita in Germania

L’ex nazionale tedesco Miroslav Klose diventerà l’assistente del tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick la prossima stagione, secondo quanto riferito dai media tedeschi. L’ex giocatore di 41 anni, che attualmente allena i giovani dell’under 17 del club di Monaco, avrebbe già detto “sì” alla nuova posizione, secondo quanto riportato oggi dal canale televisivo di Eurosport. Il quotidiano sportivo tedesco “Kicker”, sul suo sito web, ha anticipato l’appuntamento domenica pomeriggio, in attesa dell’ok definitivo di Klose per la posizione, che è ritenuto imminente. Al momento non esiste una conferma ufficiale dell’annuncio di Eurosport. Durante la sua carriera professionale, Klose si è sempre distinto per non aver annunciato nulla fino a quando non è stato fatto. In ogni caso, l’unica certezza è che il suo contratto come allenatore delle giovanili termina alla fine di questa stagione

Lazio Klose : la carriera di un mito

Campione del mondo con la Germania nel 2014 e capocannoniere della squadra tedesca, Klose parteciperà anche al prossimo corso di formazione per insegnanti di calcio che la Federazione calcistica tedesca (DFB) inizierà a giugno. “Tutti quelli che mi conoscono sanno che voglio sempre ottenere la migliore formazione possibile nella mia vita”, ha affermato Klose in una dichiarazione della Federazione. Per ricevere la formazione, il club di Monaco dovrebbe lasciargli un po’ di libertà nella posizione di assistente. Da parte sua, Flick vorrebbe vedere Klose al suo fianco in panchina perché la presenza dell’ex attaccante della Lazio sulla panchina del Bayern Monaco sarebbe “un arricchimento” per l’attuale team di allenatori. Ma “deve decidere da solo. È qualcosa che non dipende solo da me, ma anche da lui”, ha dichiarato l’attuale allenatore del club bavarese.