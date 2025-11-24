La Lazio vince e convince. La formazione guidata dal Comandante, nonostante le infinite difficoltà e i numerosi infortuni, ha vinto contro il Lecce. La squadra di Formello conferma, ancora una volta, di avere la migliore difesa della Serie A. A dirlo sono i numeri. La Lazio è la formazione che ha mantenuto più volte la porta inviolata in questo campionato, ben sette volte, un record che nessun’altra squadra di Serie A è riuscita a eguagliare

Lazio, migliore difesa della Serie A

Ieri la Lazio ha conquistato tre punti importanti contro il Lecce in uno Stadio Olimpico che non ha accompagnato a dovere i biancocelesti. Lo stadio era insolitamente vuoto e l’atmosfera non era la solita, quella che accompagna gli Aquilotti a pieni polmoni durante le partite. Nonostante il clima insolito, la Lazio è riuscita a trovare dentro motivazioni e forze necessarie per dominare il gioco e imporsi con sugli avversari. Questi ultimi hanno dato non poco fastidio alla formazione di casa, rendendosi spesso pericolosi, ma la Lazio, come sempre, ha dimostrato la sua solidità.

La caratteristica principale dei capitolini è la difesa, una retroguardia solida e compatta che si sta rivelando non solo importante per la squadra, risulta essere anche la migliore della Serie A. A partire dai clean sheet, contro il Lecce Provedel ha mantenuto la porta inviolata, di nuovo, andando a confermare il suo rendimento di altissimo livello. Ma il merito non è soltanto del portiere a rendere la retroguardia biancoceleste la migliore, anche tutto reparto difensivo regala prestazioni di grande solidità e forza.