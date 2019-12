Finora la Lazio ho conquistato quattro volte la Supercoppa Italiana su sette finali disputate. Dalle vittorie con la Juventus all’impresa con l’Inter del triplete, ecco i trionfi della compagine romana

Il campionato al momento può attendere. In casa Lazio è il momento di pensare alla Supercoppa Italiana contro la Juventus in programma domenica 22 dicembre 2019 al King Fahd International Stadium di Riyad in Arabia Saudita (ore 17:45 italiane, diretta su Rai 1).

Sarà una partita totalmente diversa da quella di campionato, in cui l’aquila ha trionfato per 3-1 grazie alle reti di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo. I campioni d’Italia avranno il dente avvelenato e probabilmente faranno affidamento sul tridente delle meraviglie composto da Cristiano Ronaldo, Dybala ed Higuain.

Supercoppa Italiana: le affermazioni della Lazio

Una competizione che notoriamente porta bene ai capitolini che l’hanno giocata per la prima volta nel 1988. La Lazio fresca vincitrice della Coppa Italia vinse in casa della Juventus per 2-1 con la rete decisiva di Sergio Conceicao negli istanti finali di gara.

Spettacolare la finale giocata due anni, con l’aquila che si presentò al cospetto dell’Inter con il tricolore sul petto. Al termine di un match pirotecnico, l’allora formazione di Eriksson si impose per 4-3.

Nel 2009 è arrivato invece il trionfo più clamoroso. Il neo allenatore Ballardini riuscì a strappare il trofeo all’Inter di Mourinho che al termine di quella stagione vinse il campionato, la Coppa Italia e la Champions League. I goal di Matuzalem e Rocchi permisero all’aquila di alzare la Supercoppa al cielo di Pechino.

L’ultima invece è quella del 2017 sempre al cospetto della Juventus. Capitolini in vantaggio per 2-0 con doppietta di Immobile, ma i bianconeri rimontarono nel finale con due sigilli di Dybala. Nei minuti di recuperò però ci pensò Murgia a far esplodere lo stadio Olimpico e a regalare il successo alla squadra di Simone Inzaghi.

Domenica come due anni Milinkovic e compagni si ritroveranno di nuovo di fronte i piemontesi, in quella che negli ultimi è stato un vero e proprio classico per quanto concerne questa manifestazione. Si tratta infatti del quarto confronto in sei anni. Il bilancio per ora è di 2-1 in favore degli otto volte campioni d’Italia.