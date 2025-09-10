Lazio, lavori fermi per il rinnovo di Romagnoli? La situazione

La Lazio ritrova Romagnoli. Nel prossimo match contro il Sassuolo, Sarri potrà contare sul difensore biancoceleste che potrà ritornare in campo dopo aver scontato la squalificata di due giornate rimediata contro il Lecce nello scorso campionato. Ma il destino di Romagnoli potrebbe essere lontano dal club capitolino

Romagnoli, il punto sul rinnovo

Alla fine dello scorso campionato l’addio del classe ’95 sembrava imminente, successivamente con il blocco del mercato e il ritorno di Sarri, il difensore è rimasto nella capitale, anche se il rinnovo non è per niente scontato.

Il contatto di Romagnoli scadrà nel 2027 e quest’estate tra le due parti non ci sono stati contatti significati per il rinnovo. Tuttavia sembra che la volontà del difensore sia quella di rimanere in biancoceleste, tanto da essere disposto ad abbassare il suo ingaggio di 3 milioni. Non è ancora chiaro quale sarà la decisione della Lazio, bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire se si arriverà a un accordo.