Ciro Immobile prova il recupero

Nulla di grave per Ciro Immobile, solo una forte contusione. L’attaccante napoletano dovrebbe esser recuperabile per la prossima sfida dei biancocelesti. Oggi test in campo per valutare se è consigliabile ulteriore riposo. In giornata nuovi aggiornamenti, la sensazione è che col Bologna ci sarà.