Lazio, le mosse di Inzaghi anti-Sassuolo

Il tecnico della Lazio, Inzaghi, prepara la sfida contro il Sassuolo: chance per Lukaku

In vista della sfida contro il Sassuolo, la Lazio dovrà fare i conti con l’infermeria. Difatti all’appello mancheranno sicuramente Correa, Marusic e Lulic. Da valutare le condizioni Luiz Felipe, Leiva, Jony e Lazzari. Il difensore brasiliano ha giocato 45 minuti contro il Lecce ma il rischio di una ricaduta potrebbe palesarsi considerate le gare ravvicinate. Stesso discorso per Lucas Leiva, il centrocampista classe ’87 non è ancora al top per questo contro i neroverdi toccherà a Cataldi. Jony e Lazzari sono affaticati ma per l’esterno ex Spal si preannunciano gli straordinari mentre lo spagnolo potrebbe essere scalzato da Lukaku che scalpita dopo cinque gare in cui è entrato a partita in corso. In attacco scelte obbligate, Inzaghi punterà tutto sulla coppia Caicedo-Immobile. Indisponibile anche Patric, il difensore è stato squalificato per 4 giornate dopo il morso ai danni di Donati nella sfida contro il Lecce.

Probabili Formazioni Lazio-Sassuolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lukaku; Immobile, Caicedo.

Ballottaggi: Jony 40% – Lukaku 60%, Bastos 55% – L. Felipe 45%, Cataldi 60% – Leiva40%

Indisponibili: Lulic, Marusic, Correa

Squalificati: Patric

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo

Ballottaggi: Traore 55% – Djuricic 45%; Muldur 65% – Toljan 35%

Indisponibili: Obiang, Romagna

Squalificati: –