Lazio, le parole degli ex sul 26 maggio

I ricordi di alcuni ex biancocelesti sul 26 maggio

Il 26-05-13, allo Stadio Olimpico , andava in scena la finale di Coppa Italia. A contendersi il titolo furono Lazio e Roma, in un accesissimo derby capitolino che per la prima volta nella storia è valso un trofeo. Il gol di Lulic regalò la vittoria alla Lazio che conquistò cosi il titolo. A distanza di sette anni alcuni ex biancocelesti hanno rivissuto quei momenti.

BIAVA- L’ex difensore ha ricordato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel:”Mi è tornata in mente tutta la giornata e il mix di sentimenti che abbiamo provato quel giorno. Ricordo Floccari che si lasciò proprio andare: è un tipo tranquillo, ma quella volta festeggiò come un matto. Ricordo bene tutto il percorso: anche la semifinale con la Juve fu assurda. In finale sapevamo che avevamo un compito importante anche per i nostri tifosi. La gente che ci acclamava in quel modo è qualcosa che ti rimane sempre dentro: vedere tutta quelle bandiere e sciarpe è stato qualcosa di straordinario. Sapevamo di rimanere nella storia: così come la Lazio del ’74 abbiamo fatto un’impresa incredibile”

FLOCCARI-“Il 26 maggio 2013 è stato incredibile ed indimenticabile, ricordo ancora i festeggiamenti dei tifosi subito dopo la fine della partita. Abbiamo avuto la fortuna e la bravura di entrare nella storia della Lazio, ottenendo una vittoria storica. A distanza di sette anni, rimane un momento ed un trofeo importante per tutti noi”. Così l’attaccante sulle pagine di Lazio Style Magazine

GONZALEZ- Il centrocampista uruguaiano intervistato da tuttomercatoweb: “Volevo salutare e fare gli auguri al tutto il popolo laziale in questa giornata in cui si festeggia una ricorrenza così importante per noi. Il ricordo oggi va a quel trofeo vinto in faccia alla Roma. Sarò sempre orgoglioso di aver trionfato in quella epica partita, insieme a grandi compagni e amici. Mando un grande abbraccio virtuale da Montevideo ai tifosi che non dimentico”.