Il Copenhagen ha riportato una clamorosa vittoria per 4 a 3 sul Manchester United in Champions League. Dopo la partita, l’ex difensore della Lazio Denis Vavro ha espresso la propria opinione su Alejandro Garnacho, il quale ha provato a scavare una buca sul dischetto del rigore, prima che Gonçalves battesse un rigore.

Vavro sulle irregolarità di Garnacho

Il difensore Vavro, senza usare mezzi termini, ha riferito che Garnacho abbia commesso un’irregolarità nel corso dell’incontro e che abbia fatto una cosa del genere anche nel match d’andata. Secondo Sportface.it lo slovacco avrebbe detto: “Ho visto che stava cercando di fare qualcosa nei pressi del dischetto del rigore, ma Kevin Diks era lì vicino e l’ha fermato. È già la seconda volta, anche nella gara d’andata fece lo stesso prima del rigore di Larsson. Per me è un pagliaccio, ha la mentalità di un bambino. Un conto è farlo al 97′ davanti al proprio pubblico, un altro è farlo fuori casa e per giunta nel primo tempo”.