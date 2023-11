Copenaghen-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Partita chiave per il prosieguo del cammino in Champions League del Manchester United, impegnato questa sera contro il Copenaghen. Red Devils obbligati a vincere, sperando che il Galatasaray non faccia lo stesso contro il Bayern, per raggiungere il secondo posto nel girone. Dall’altra parte, il Copenaghen, ultimo, ma ancora in corsa per la qualificazione. La gara d’andata, disputata all’Old Trafford di Manchester, è terminata 1-0 per gli uomini di ten Hag, grazie alla rete di Maguire. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 255), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Claesson; Larsson, Cornelius, Achouri. All. Neestrup.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.