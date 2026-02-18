Lazio, l’infermeria è piena: fuori dai giochi anche Lazzari e Gigot

A Formello la testa è già tutta concentrata sulla prossima sfida di campionato. Per il 26esimo turno di Serie A Tim la formazione di Sarri giocherà contro il Cagliari. Una sfida non semplice, soprattutto perché il tecnico dovrà fronteggiare le tante assenze per infortunio in casa Lazio.

Lazio, Sarri dovrà ridisegnare la linea difensiva

L’appuntamento tra Cagliari e Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, sposta l’attenzione soprattutto alle condizioni fisiche della rosa, con alcune buone notizie e altre meno rassicuranti per Maurizio Sarri. Il tecnico dovrà affrontare altre assenze. Le buone notizie riguardano i rientri. Toma Basic e Mattia Zaccagni sono ormai vicini al rientro. I due calciatori stanno completando il percorso di recupero e potrebbero essere a disposizione per la trasferta in Sardegna. La loro presenza rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno per la Lazio ma anche per Maurizio Sarri che finalmente riuscirà a gestire meglio la formazione.

Le buone notizie sono accompagnate anche da altre non buone. Non ci sono, almeno per ora, segnali positivi per Manuel Lazzari e Samuel Gigot, ancora fermi ai box. I due difensori non sono pronti per il rientro e difficilmente prenderanno parte alla gara contro i sardi. Sarri avrà del filo da torcere perché a complicare la situazione si è aggiunto anche lo stop di Mario Gila. Sarri dovrà quindi ridisegnare la linea difensiva.