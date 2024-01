Lazio, Lotito apre al mercato: “Vigili, se ci saranno delle opportunità le coglieremo..” | Il punto sugli acquisti

“Abbiamo già un organico più che completo ma resteremo vigili sul mercato. Se ci saranno delle opportunità, le coglieremo”. Queste le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, rilasciate a “Il Messaggero” che spiegano come il patron biancoceleste potrebbe accontentare Sarri a partire già da gennaio, magari con quel centrocampista che serve tanto al tecnico toscano(Fazzini?) o magari quel Colpani che rappresenta l’identikit perfetto per l’allenatore ex Juventus e Empoli.

Calciomercato Lazio, Sarri aspetta un centrocampista

Come sempre però Lotito vuole pensare prima alle cessioni visto che aspettando un acquisto occorrerà prima cedere, con Basic maggior indiziato. E poi c’è sempre la questione contrattuale legata a Felipe Anderson e Pedro, che potrebbero lasciare la Capitale il prossimo 30 giugno.