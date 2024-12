I biancocelesti fissano il prezzo per i due calciatori. Infatti, secondo quando riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Lazio ha imposto un prezzo di 50 mln sia per Guendouzi che per Rovella.

Lazio, Guendouzi e Rovella centrali nel progetto

Certamente le clausole non arrivo per caso, ma anzi sono il punto di arrivo di una stagione che ha visto i due mediani essere sempre più fondamentali per Baroni, a cui il mister ha affidato le chiavi del centrocampo della Lazio. In questo modo Guendouzi e Rovella compongono una mediana dal valore di ben 100 mln.