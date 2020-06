Lazio, Lotito ci crede: bonus Scudetto fissato

Il patron biancoceleste crede nell’impresa di vincere lo Scudetto

Nel weekend appena concluso all’interno del quartier generale di Formello il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha avuto un confronto con la squadra e staff tecnico. Come riportato dal Corriere dello Sport oltre a suonare la carica in vista della ripresa del campionato, il numero uno della Lazio ha fissato un bonus di circa 400.000 € a calciatore in caso di conquista del tricolore. Un incentivo che spingerà i biancocelesti a giocare dodici partite come fossero finali.