Lazio, Lotito: “Credo alla rimonta in Coppa Italia. Nessun caso Guendouzi”

Claudio Lotito torna a parlare alla vigilia della fondamentale partita di Coppa Italia della Lazio contro la Juventus, che si disputerà all’Olimpico. A Il Messaggero confida che è assolutamente convinto di poter arrivare in finale: “Credo nella rimonta contro la Juventus perché credo nello spirito guerriero portato da Tudor”. Il presidente dice la sua anche sull’idea del nuovo stadio: “A inizio maggio presenteremo il progetto. Tanti sono invidiosi di quello che ha costruito la Lazio senza mai scaricare un euro”. Inoltre risponde anche ad una domanda sul possibile ritorno di Tare: “Io non l’ho cacciato, è andato via lui. Tra noi rimane un ottimo rapporto ma perché dovrei riprenderlo?”

Lotito: “Valutazioni su Immobile e Luis Alberto a giugno. Nessun caso Guendouzi”

Sulla situazione della Lazio e dei suoi giocatori Lotito è molto diretto: “Luis Alberto ha baciato la maglia, e con Immobile abbiamo chiarito. Le valutazioni le faremo a giugno. Castellanos è forte, deve acquistare più fiducia nei suoi mezzi. Kamada? Si è sbloccato perché Tudor ci ha puntato, vedremo se a fine stagione deciderà di restare. Non esiste nessun caso Guendouzi. Nessuno può pretendere di giocare sempre. Matteo deve stare calmo e tranquillo perché Tudor lo considera e ci punta tanto“.