La Lazio non è riuscita a fare mercato nella sessione estiva, un periodo difficile e frustante per i biancocelesti. Il presidente Lotito non ha intenzione di deludere allenatore e tifosi, è pronto a rifarsi nella sessione di gennaio. Già pronto il primo obiettivo: Jan-Carlo Simic.

Lazio, primo obiettivo di mercato a gennaio: Jan-Carlo Simic

Simic piace alla Lazio, che ha bisogno di un giocatore del suo calibro, considerando che la squadra ha qualche problema di troppo nel reparto arretrato. Centrale dell’Anderlecht, classe 2005, si è dimostrato bravo negli anticipi. Fa anche da terzino, il che aiuterebbe ancora di più mister Sarri. Grande fisicità, è alto 186 cm, possiede grande forza oltre che tecnica.

Il giocatore ha compiuto 20 anni lo scorso 2 maggio, è nato a Nürtingen, comune tedesco di 40mila abitanti, circa 35 km da Stoccarda. Naturalizzato serbo, ha collezionato 5 presenze in Nazionale, l’ultima a giugno contro Andorra. Jan-Carlo, cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda, era arrivato in Italia nel 2022 al Milan, un anno fa è partito alla volta del Belgio, all’Anderlecht per 3 milioni di euro. Il giocatore non aveva rinnovato con il Milan perché gli aveva offerto circa 300mila euro di ingaggio. Lotito è pronto a riportarlo in Serie A per aiutarlo a riscattare e diventare grande sotto la protezione di Sarri.