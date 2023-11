Lucas Leiva è tornato a Roma, non da giocatore, ma da turista, mentre la Lazio affrontava il Bologna in trasferta. Leiva avrebbe pubblicato alcune foto sul proprio profilo di Instagram mentre si trovava con la propria famiglia al centro di Roma, dove avrebbe visitato anche la Fontana di Trevi. Il brasiliano potrebbe anche essere presente in occasione dei prossimi impegni della Lazio, rispettivamente con il Feyenoord e nel derby contro la Roma.

Lucas Leiva | Il passato alla Lazio

Lucas Leiva, dopo un brillante periodo al Liverpool e alla Lazio, è tornato al Gremio, squadra nella quale è cresciuto, nell’estate del 2022. Alla Lazio ha totalizzato 155 partite e due reti in cinque anni e ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Il fuoriclasse ex biancoceleste ha appeso gli scarpini al chiodo quest’anno, a marzo, a seguito del rilevamento di problemi cardiaci.